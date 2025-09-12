Bolsa americana e ouro marcam máximos históricos perante confiança num corte aos juros

Semana de ânimos fortes nos mercados internacionais, em virtude da confiança dos investidores e analistas de que vem aí um corte nos juros da Fed. Os futuros do ouro também mostraram desempenho positivo.A bolsa de Nova Iorque repetiu máximos históricos na quinta-feira. Da tecnologia à indústria, o sentimento foi amplamente positivo. Os índices S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, tidos por norma como bases de referência, nunca estiveram tão lá em cima como na sessão desta quinta-feira.E existe uma razão clara, de acordo com a vasta maioria dos analistas. Falamos da crença de que a Reserva Federal (Fed) vai efetuar um corte nas taxas de juro de referência, já na próxima quarta-feira. Esta já vem de trás, não só pela pressão de Donald Trump para que tal aconteça, como pelo enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA e pela aceleração da inflaçãoA ideia dá força aos mercados, que beneficiam também da valorização dos futuros do ouro, em linha com as fortes subidas que aquele ativo vem protagonizando ao longo dos anos mais recentes.