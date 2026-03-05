Bolsa da Coreia sobe quase 10% após o pior dia de sempre

Os efeitos da guerra no Médio Oriente continuam a agitar as bolsas... e o mercado coreano que o diga.

Em 46 anos de história, o índice de referência da bolsa de valores da Coreia do Sul registou o pior dia de sempre na quarta-feira, ao cair mais de 12%. Já esta quinta-feira, dia 5 de março, recuperou de forma expressiva.

Os receios ligados à guerra travada entre Estados Unidos, Israel e Irão levaram os investidores a fugirem do índice KOSPI. É que a guerra ameaça fazer disparar o preço do petróleo, já que o Irão é um dos maiores produtores do globo... e a Coreia será um dos países mais impactados.

O país é o quarto maior importador de petróleo em todo o mundo, sendo que 70% chega do Médio Oriente.

Ora, fruto do clima de insegurança, aquele índice caiu 12,65% num só dia e 18% em dois dias consecutivos, entre terça e quarta-feira. Ainda assim, a sessão de quinta-feira trouxe uma recuperação muito significativa.

O KOSPI fechou o dia a ganhar 9,63% (depois de os ganhos terem chegado aos 12% logo nas primeiras horas da sessão), num sinal de recuperação de parte da confiança perdida desde o último sábado, dia 28 de fevereiro.