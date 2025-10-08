Bolsa de Lisboa arranca no verde "à boleia" da Mota-Engil

A Bolsa de Lisboa iniciou a sessão desta quarta-feira com uma valorização de 0,53%, atingindo os 8.159,44 pontos, acompanhando uma tendência positiva na maioria das bolsas europeias.Entre as ações em destaque, a Mota-Engil lidera as subidas, com um aumento de 5,4%, cotando a 5,48 euros, impulsionada pela recente revelação de contratos no valor de 735 milhões de euros com a Petrobras. A EDP Renováveis segue com um crescimento de 1,38%, fixando-se nos 12,51 euros, enquanto o Banco Comercial Português (BCP) sobe 0,93%, atingindo os 0,75 euros. Outras empresas em alta incluem a EDP, Jerónimo Martins, Corticeira Amorim, Navigator e Galp Energia.Em contraste, os CTT registam a maior queda, com uma desvalorização de 1,96%, para 7,02 euros. A Sonae também apresenta resultados negativos, descendo 1,02% para 1,35 euros, enquanto a Altri cai 0,42%, fixando-se nos 4,78 euros. A NOS também se encontra em território negativo.No panorama europeu, as principais bolsas seguem uma tendência de alta, exceto o índice AEX dos Países Baixos, que recua 0,51%, para 955,85 pontos. O DAX (Alemanha) sobe 0,09%, alcançando 24.410,64 pontos, o CAC 40 (França) valoriza 0,21%, a 7.991,79 pontos, e o FTSE 100 (Reino Unido) cresce 0,30%, para 9.511,95 pontos. O IBEX 35 (Espanha) e o FTSE MIB (Itália) também apresentam subidas de 0,39% e 0,38%, respetivamente.Em relação ao mercado de petróleo, o brent sobe 0,96%, cotando a 66,08 dólares, enquanto o crude valoriza 1,09%, alcançando os 62,40 dólares.Por fim, o euro regista uma desvalorização de 0,34% face ao dólar, situando-se nos 1,16185 dólares, e uma queda de 0,12% em relação à libra, fixando-se nas 0,86707 libras. .Ouro ultrapassa 4.000 dólares por onça pela primeira vez em tempos de tensões políticas