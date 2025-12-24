Bolsa de Lisboa fecha em alta com Semapa a crescer mais de 5%

A bolsa de Lisboa fechou esta quarta-feira, 24, em alta uma sessão encurtada pela véspera de Natal, com o índice PSI a ganhar 0,17%, para 8.183,11 pontos, à boleia da Semapa, que valorizou 5,77%.Das 16 cotadas que integram o PSI, nove subiram, cinco desceram e Jerónimo Martins e Ibersol mantiveram a cotação face à abertura, em 20,08 euros e 9,90 euros.A liderar as subidas esteve a Semapa, com um crescimento de 5,77%, para 22,00 euros, sendo a única com uma variação acima de um ponto percentual.A sociedade de investimento anunciou, na semana passada, a venda da cimenteira Secil à congénere espanhola Molins por 1,4 mil milhões de euros, tendo a sua cotação subido mais de 29%.Com ganhos no fim da sessão estiveram ainda a Navigator, a Altri e os CTT, que cresceram, respetivamente, 0,85%, para 3,09 euros, 0,80%, para 4,39 euros, e 0,54%, para 7,38 euros.A EDP Renováveis valorizou 0,42%, para 11,83 euros, a Teixeira Duarte avançou 0,31%, para 0,64 euros, a Nos ganhou 0,13%, para 3,99 euros, e o BCP subiu 0,04%, para 0,89 euros.Em sentido inverso, a Galp foi a que mais perdeu, ao ceder 0,66%, para 14,30 euros.Com perdas mais baixas estiveram a REN (-0,47%, para 3,18 euros), a Corticeira Amorim (-0,30%, para 6,62 euros), a Mota-Engil (-0,20%, para 5,01 euros) e a EDP (-0,16%, para 3,86 euros).Pelo resto da Europa, Londres recuou 0,19%, Madrid baixou 0,06% e Paris manteve-se face à abertura..Semapa valoriza 25% em bolsa à boleia do negócio da Secil por 1,4 mil milhões