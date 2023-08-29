Bolsa de Lisboa sobe 0,84% e fecha em alta pela oitava sessão consecutiva

A bolsa de Lisboa terminou hoje a sessão em alta, com o índice PSI a avançar 0,84% para 6 204,73 pontos, continuando a subir há oito sessões consecutivas..Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 15 subiram e só a Ibersol desceu (-0,30% para 6,74 euros)..A Mota-Engil liderou as subidas (2,26% para 2,72 euros), no dia em que anunciou que assegurou dois contratos para prestação de serviços de engenharia industrial em África no valor de cerca de 945 milhões de euros, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)..Nas maiores subidas ficaram ainda o BCP (1,51% para 0,25 euros), a Altri (1,29% para 4,55 euros) e a Greenvolt (1,28% para 6,34 euros)..A NOS subiu 1,13% para 3,40 euros, a EDP avançou 1,04% para 4,36 euros e a Corticeira Amorim subiu 0,90% para 10,06 euros..Entre as cotadas com ganhos abaixo de 0,90% terminaram a EDP Renováveis (17,72 euros), a Galp (12,59 euros), a Navigator (3,37 euros) e a Jerónimo Martins (23,86 euros)..No resto da Europa, Londres subiu 1,72%, Milão 1,21%, Madrid 0,96%, Frankfurt 0,88% e Paris 0,67%.