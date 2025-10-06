Bolsa de Paris regista queda acentuada após demissão do primeiro-ministro francês

A bolsa de Paris está a registar forte insegurança dos investidores, em virtude da nova crise política no país. O índice de referência está a cair mais de 1,6%, com descidas particularmente expressivas no setor bancário.O primeiro-minstro Sébastien Lecornu demitiu-se durante a manhã desta segunda-feira, 6 de outubro. A decisão foi aceite pelo presidente francês e a reação dos investidores não se fez esperar.O índice CAC 40, índice de referência em Paris, recua 1,63% e fica-se pelos 7.949,66 pontos. Neste contexto, várias cotadas registam quedas fortes, em particular na banca francesa. O destaque vai para a SocGen, empresa de serviços financeiros que está a tombar 5,71%, até aos 53,48 euros por ação. Em simultâneo, o BNP Paribas contrai 4,90%, para 74,18 euros, ao passo que o Credit Agricole perde 4,17% e os títulos não vão além dos 16,21 euros.Em sentido oposto, a Stellantis avança 2,43% e alcança os 9,23 euros por ação, mas é a única cotada em alta.Europa negoceia com perdas levesFora o CAC 40, os índices bolsistas que funcionam como referência nas principais praças europeias registam perdas inferiores a 0,30%. O índice Euro Stoxx 600 vai pelo mesmo caminho, ao perder 0,15%, o que o deixa nos 569,60 pontos. O índice contempla as 600 maiores cotadas das praças europeias e registou máximos históricos na passada sexta-feira, ao estrear-se acima dos 570 pontos.A exceção é a Alemanha, na medida em que o índice DAX está a negociar na linha d'água..Menos de um mês no cargo. Sébastien Lecornu apresentou a demissão a Emmanuel Macron