Bolsas recuperam e petróleo cai a pique após Trump prometer fim da guerra "muito em breve"

Nas horas seguintes, a sessão foi marcada por sensações positivas nos mercados asiáticos, de forma particular nas bolsas de Hong Kong e Japão, cujos principais índices subiram perto de 2% e 3%, respetivamente.

O ânimo chega às mais importantes praças europeias, onde se registam ganhos entre 1,5% e 2,8%. Também Lisboa segue pelo mesmo caminho, na medida em que o índice PSI avança 1,35% pelas 10 horas desta terça-feira. Aproxima-se, por isso, da marca dos nove mil pontos, que alcançou pela primeira vez há cerca de um mês.

O sentimento é transversal a todos os setores, exceção feita à energia. As empresas que vendem petróleo e gás natural valorizaram de forma expressiva no passado recente e estão agora a cair com força, num movimento que está ligado às quedas registadas nos futuros.

É o caso da Galp, que cai quase 3%. TotalEnergies, Eni e Repsol também registam recuos, em torno de 1,5%.

Petróleo tomba de forma expressiva

O preço do barril está a recuar, face à ideia de que a guerra poderá terminar mais cedo do que o previsto pelos investidores. Depois de atingir um pico de 118 dólares (máximo de 2022) na madrugada de domingo para segunda, o Brent recua 7,24% até aos 91,80 dólares por barril.

Em parte, o pânico dos investidores está ligado a outra promessa do presidente dos EUA. É que Donald Trump disse, também nesta segunda-feira, que o preço do petróleo deverá descer num futuro próximo.

Esta é a referência europeia para os contratos futuros de petróleo. A procura disparou desde segunda-feira, em função da certeza de uma redução acentuada na oferta disponível no mercado, fazendo subir o preço.

Ao mesmo tempo, o WTI (equivalente para o mercado dos EUA) contrai 7,02% e fica-se pelos 88,12 dólares por barril.

Também os contratos futuros de gás natural encareceram em força desde a semana passada e agora estão a cair 12,38%. Em causa esteve, igualmente, a ideia de um corte agressivo na produção e oferta, que entretanto poderá ser atenuado, caso se cumpram as palavras de Trump.