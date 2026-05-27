Bolsas europeias em alta com petróleo a cair

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, com o petróleo a cair, enquanto não há avanços sobre as negociações entre Teerão e Washington para chegar a um acordo de paz e para a reabertura do estreito de Ormuz.

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,30% para 629,94 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,51% e 0,63%, enquanto as de Madrid e Milão avançavam 0,47% e 0,30%, respetivamente.

Londres era a exceção, já que caía 0,08%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência de baixa da abertura, com o principal índice, o PSI, a recuar 0,66% para 9.134,95 pontos, depois de ter terminado num novo máximo desde junho de 2008 em 09 de abril (9.484,93 pontos).

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em julho, descia 2,14% para 97,45 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega também em julho, de referência nos EUA, baixava 2,71% para 91,35 dólares.

O gás natural para entrega em junho no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, baixava 2,36% para 46,35 euros por megawatt-hora (MWh).

Na terça-feira, os índices bolsistas de Nova Iorque terminaram mistos, com o Dow Jones a cair 0,23% e o Nasdaq a subir 1,19% para um novo máximo de sempre.

Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq registam avanços de 0,24% e de 0,14%, respetivamente.

Na Ásia, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou com uma subida de 0,11%, a bolsa de Xangai caiu 1,25% e a de Shenzhen 0,88%. O Hang Seng de Hong Kong baixava 1,12% pouco antes do final da sessão.

Na agenda do dia, destaca-se na Europa a publicação do Relatório de Estabilidade Financeira do BCE, os pedidos de emprego, a confiança do consumidor e o registo de automóveis em França.

Este último indicador também será publicado na Alemanha e em Itália.

No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos recuava para 2,960%, depois de ter fechado em 2,978% na sessão anterior.

O euro estava em alta e subia 0,12% para 1,1645 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.

Os metais preciosos estão em baixa, com uma descida de 0,56% no caso do ouro, para 4.482,52 dólares a onça, e um recuo de 2,53% no caso da prata, para 74,96 dólares.

Em relação às criptomoedas, a bitcoin baixa 0,41% para 75.693, 90 dólares.