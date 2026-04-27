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Bolsas europeias em alta ligeira após Teerão apresentar nova proposta de negociação

Os levam ganhos são a reação a sinais que podem levar à reabertura do estreito de Ormuz. Ainda assim, são acompanhados por uma subida no preço do barril de petróleo.
Bolsas europeias em alta ligeira após Teerão apresentar nova proposta de negociação
EPA/JUSTIN LANE
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As principais bolsas europeias abriram hoje em alta ligeira, depois da nova proposta de negociação do Irão para reabrir o estreito de Ormuz e pôr fim à guerra iniciada pelos EUA e Israel no dia 28 de fevereiro.

Cerca das 08:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,10% para 611,15 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt avançavam 0,13% e 0,31%, enquanto as de Madrid e Milão subiam 0,31% e 0,23%, respetivamente.

Londres era a exceção e baixava 0,04%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a avançar 0,42% para 9.162,12 pontos, depois de ter terminado num novo máximo desde junho de 2008 em 09 de abril (9.484,93 pontos).

O euro subia 0,09% para 1,1731 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em junho, avançava 2,37% para 107,81 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega também em junho, de referência nos EUA, subia 2,14% para 96,42 dólares.

O gás natural para entrega em maio no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, subia 0,45% para 45,065 euros por megawatt-hora (MWh).

Os mercados começam a semana atentos à nova proposta de negociação apresentada pelo Irão aos EUA, que também procura adiar as negociações sobre o programa nuclear de Teerão para mais tarde, segundo o portal Axios, citado pela Efe.

Os investidores estarão esta semana também atentos às reuniões que realizam o Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, e a Reserva Federal dos EUA (Fed), na quarta-feira, das quais se espera que mantenham as taxas diretoras.

O Banco da Inglaterra realiza a reunião de política monetária também na quinta-feira e o Banco do Japão (BoJ) na terça-feira.

Na sexta-feira, o departamento de Justiça dos EUA decidiu abandonar a investigação sobre o presidente da Fed, Jerome Powell, centrada em supostos sobrecustos na renovação da sede do banco central dos EUA.

A esta hora, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq apontam para quedas de 0,18% e de 0,07%, respetivamente.

Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos terminaram na sexta-feira com tendências diferentes, o Dow Jones fechou a perder 0,16% e o tecnológico Nasdaq terminou a ganhar 1,63%.

Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, fechou a subir 1,38% para um novo máximo, o índice de referência da bolsa de Xangai ganhou 0,16%, o da de Shenzhen avançou 0,37% e o Hang Seng de Hong Kong descia 0,30% quando faltava pouco para o final da sessão.

Na agenda do dia, na Europa destaca hoje a publicação do índice GfK de confiança do consumidor na Alemanha de maio, enquanto nos EUA esta semana serão publicados os resultados de cinco das "sete magníficas": Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta e Apple.

Nos metais preciosos, o ouro valorizava-se 0,16% para 4.717,29 dólares, e a prata subia 0,29% para 75,9456 dólares.

No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos subia para 3,015%, depois de ter fechado em 2,992% na sessão anterior.

Quanto às criptomoedas, a ‘bitcoin’ estava a cair 0,79% para 77.604,8 dólares.

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