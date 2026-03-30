Bolsas europeias mistas e preço do petróleo Brent a subir para 116 dólares

As principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira, 30, mistas, quando começa o segundo mês da guerra dos EUA e Israel contra o Irão, com o preço do barril Brent, de referência na Europa, em mais 116 dólares.

Cerca das 08:25 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,04% para 575,08 pontos.

As bolsas de Paris, Frankfurt e Milão recuavam 0,08%, 0,16% e 0,09%, enquanto as de Londres e Madrid se valorizavam 0,18% e 0,15%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a subir 0,45% para 8.922,22 pontos.

O euro mantinha-se estabilizado e recuava 0,02% para 1,1508 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1509 dólares na sexta-feira.

O mercado encontra-se num ambiente dominado pela geopolítica, a energia e as taxas de juro.

A subida do petróleo Brent, com o barril em mais de 116 dólares, reabre com força o risco inflacionista e cria pressão sobre os bancos centrais, que poderiam começar a ter que reconsiderar um aumento das taxas para combater o aumento dos preços.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em maio, subia 3,06% para 116,04 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, de referência nos EUA, avançava 2%, para 101,68 dólares.

O gás natural para entrega em abril no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, valorizava-se 2,49% para 55,525 euros por megawatt-hora (MWh).

Os metais preciosos estão em alta ligeira: no caso do ouro, 0,82%, até 4.530,83 dólares a onça, enquanto a prata avança 0,98%, até 70,44 dólares.

Os futuros dos índices norte-americanos apontam para ganhos de 0,24% para o Nasdaq e de 0,16% para o Dow Jones, depois de ter terminado na sexta-feira a descer 2,15% e 1,73%, respetivamente.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou no domingo que o Irão permitirá a passagem de 20 petroleiros pelo estreito de Ormuz na segunda-feira como um "presente" e "sinal de respeito" pelos EUA.

Além disso, reiterou que as negociações com o Irão estão a correr bem e que ambos os países chegarão a um acordo "muito em breve".

No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha desciam, para 3,081%, contra 3,092% na sexta-feira.

Quanto às criptomoedas, a bitcoin avançava 1,11% para 67.287 dólares.