Bolsas europeias sobem e tecnologia recupera perante vitória democrata nos EUA

Os mercados europeus mostram-se animados na manhã desta quarta-feira, após o Partido Democrata vencer no Senado e na Câmara dos Representantes nos EUA. Em contrapartida, os futuros da bolsa de valores norte-americana estão em queda.

Em causa estão as eleições intercalares e, ao que tudo indica, o Partido Democrata vai ter uma vitória histórica. Tal significa que a liderança de Donald Trump vai ficar enfraquecida, o que está a deixar os investidores de sorriso no rosto.

Entre os índices de referência, Itália e Espanha ganham mais de 2%, ao passo que França e Alemanha adiantam-se mais de 1%, enquanto o Reino Unido soma 0,8%. Em simultâneo, o índice agregado Euro Stoxx 600 vai além de 1%, pelas 10h30 desta quarta-feira, 4 de novembro.

Por cá, o índice PSI sobe 2,46%, o que significa um ânimo que vai além de todas as principais praças. Para tal, beneficia sobretudo dos disparos de 5,5% nos títulos do BCP e 4,37% nos da EDP Renováveis, que tem operações em solo norte-americano.

Wall Street floresce depois de primeira reação negativa

A madrugada (na hora de Lisboa) ficou marcada por descidas nos futuros dos principais índices de Wall Street, em particular no que respeita à tecnologia. Ainda assim, as horas seguintes trouxeram uma recuperação, de tal forma que os futuros do índice S&P 500 avançam quase 1%, pelo que alcança o patamar mais alto desde segunda-feira.