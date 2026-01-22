Bolsas ganham fôlego depois de Trump recuar nas tarifas ligadas à Gronelândia

Donald Trump aliviou as pressões sobre os países europeus e as bolsas europeias estão a reagir em alta, na manhã desta na quinta-feira, 22 de janeiro.Em declarações prestadas na véspera à noite, no Fórum Económico Mundial, o presidente dos Estados recuou na intenção de aplicar tarifas comerciais aos países europeus. Em causa estão aquelas que havia prometido, numa tentativa de tomar posse da Gronelândia. Num discurso, disse também que não vai forçar a entrada dos EUA na Gronelândia..Trump cancela tarifas à Europa após conseguir de Rutte princípio de acordo para o Ártico."Não quero usar a força. Não vou usar a força”, sublinhou, em Davos. Não obstante, o líder norte-americana quer “negociações imediatas” tendo em vista a aquisição da Gronelândia.Ora, o apaziguar das relações entre Europa e Estados Unidos gerou uma sensação de conforto nos mercados, o que se nota nas bolsas europeias. Os investidores reagiram, sem surpresa, de forma positiva, na medida em que a maioria dos índices de referência estão a ganhar mais de 1%. Posto isto, recuperam parte das quedas registadas nas três primeiras sessões da semana.O DAX (Alemanha) avança 1,45%, ao passo que o CAC 40 (França) ganha 1,43% e o FTSE MIB soma 1,14%, pelas 9h50. Há ainda subidas de 0,95% no IBEX 35 (Espanha) e 0,85% no FTSE 100 (Reino Unido).Em simultâneo, o Euro Stoxx 600, que agrega as 600 empresas com maior volume de capital público, adianta-se 1,37% e o Euro Stoxx 50 (equivalente mas para 50 empresas) está a subir 1,49%.Wall Street também reagiu em alta e outro voltou a recuarÀ hora do discurso de Trump já as bolsas europeias estavam fechadas, mas o mesmo não é verdade para Nova Iorque. A bolsa de Wall Street reagiu na hora e os principais índices fecharam em alta. Entre as principais referências, houve ganhos de 1,16% no S&P 500, 1,18% no Nasdaq e 1,21% no Dow Jones. Wall Street está agora encerrada e reabre pelas 13h30. Por outro lado, em função do sentimento positivo e redução dos receios, nota-se alguma fuga do ouro, já que este é um ativo de refúgio. A sessão de quarta-feira trouxe inclusive um máximo histórico (4.891 dólares por onça), mas as subidas do dia foram maioritariamente anuladas, após o discurso de Trump.Já esta quinta-feira, os futuros do minério estão a contrair 0,24%, até aos 4.825 dólares por onça..Gronelândia agita mercados. Setor automóvel abre semana com perdas fortes de até quase 5%.Trump exclui recorrer ao uso da força para assumir controlo da Gronelândia e acusa Dinamarca de ser "ingrata"