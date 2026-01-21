Bolsas voltam a acordar no 'vermelho'. Ouro soma e segue

O cenário de um possível conflito ligado à Gronelândia, a somar às tarifas decretadas por Donald Trump, continua a mexer com a cabeça dos investidores. As atenções estão, agora, voltadas para Davos, onde decorre o Fórum Económico Mundial.As bolsas de valores europeias abriram a sessão desta quarta-feira em perda, repetindo a tendência verificada nos dois dias anteriores. O ouro soma e segue, no terceiro dia de subidas fortes. As promessas de uma resposta que chegaram da Europa fortalecem o medo dos mercados.Olhando às principais praças europeias, o sentimento é unânime. Ainda que as perdas dos índices de referência sejam menos expressivas do que na segunda e na terça-feira, a terceira sessão da semana fica, para já, abaixo da linha d'água.Entre os principais índices, o Euro Stoxx 600 está a cair 0,43% e fica pouco acima dos 600 pontos, perto das 10 horas. Assim sendo, o índice, que junta as 600 maiores cotadas europeias, soma perdas acumuladas de 2,30% desde o início da semana..Gronelândia agita mercados. Setor automóvel abre semana com perdas fortes de até quase 5%.De resto, na Alemanha, em França, Espanha, Itália e Reino Unido, os índices de maior importância estão todos a perder menos de 1%. O mesmo se verifica com o PSI, na bolsa de Lisboa.Ouro não para de subirEm períodos de incerteza ou medo, os futuros de ouro tendem a valorizar, já que são percecionado pelos mercados como reserva de valor. Significa isto que muitos investidores fazem migrar o dinheiro para lá quando se levanta um clima de medo.Ora, os receios ligados à disputa pelo território da Gronelândia estão a alavancar as negociações precisamente desde segunda-feira. O ouro avança 2,10% nesta quarta-feira e está a ser negociado nos 4.866 dólares por onça.Em causa está um disparo de 5,9% desde o início da semana, depois de fechar a sexta-feira passada em torno dos 4.595 dólares. .Macron responde às ameaças tarifárias de Trump e diz que a Europa prefere “o respeito aos ‘bullies’”