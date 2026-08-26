Brent cai 2,17% para 86,66 dólares com possível reabertura do estreito de Ormuz

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em outubro iniciou o dia a descer 2,17%, fixando-se em 86,66 dólares.

Esta queda deve-se à possibilidade de uma reabertura parcial do estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o transporte de petróleo.

Na sessão anterior, o petróleo do Mar do Norte já havia registado uma descida de 3,89%, encerrando com o barril a 88,58 dólares, marcando assim a segunda sessão consecutiva de perdas.

A reação dos investidores está inevitavelmente associada às declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, que expressou confiança na criação de um corredor temporário para o trânsito de navios através do estreito de Ormuz.

Essas afirmações surgem após uma reunião em Teerão com o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, onde se discutiu a reabertura da via marítima, que tem estado condicionada desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, iniciados no final de fevereiro.