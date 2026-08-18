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Brent ultrapassa os 91 dólares e atinge o valor mais alto desde início do mês

Esta subida ocorre no dia em que a agência britânica Maritime Trade Operations informou que um projétil atingiu uma nova embarcação no estreito de Ormuz.
O Brent crude está a ser negociado perto dos 90 dólares por barril, nos mercados internacionais.
O Brent crude está a ser negociado perto dos 90 dólares por barril, nos mercados internacionais.FOTO: Frederic J. Brown / AFP
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O preço do petróleo Brent para entrega em outubro abriu hoje acima dos 91 dólares por barril, o valor mais elevado desde o início de agosto.

Às cinco horas da manhã desta terça-feira (seis em Portugal continental), o petróleo de referência na Europa subia 0,67% para 91,48 dólares por barril.

Na segunda-feira, quando expirou o prazo para um acordo final entre os EUA e o Irão, o petróleo Brent subiu 2,65%.

Esta subida ocorre no dia em que a agência britânica Maritime Trade Operations informou que um projétil atingiu uma nova embarcação no estreito de Ormuz.

De acordo com um comunicado publicado pela agência britânica no seu ‘site’, a embarcação, cuja bandeira não foi identificada, foi atingida "por um projétil desconhecido enquanto transitava para fora" do estreito.

O Brent crude está a ser negociado perto dos 90 dólares por barril, nos mercados internacionais.
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