Cerca de um milhão de pessoas perderam 3,8 mil milhões de dólares com a memecoin de Trump

A memecoin $TRUMP foi lançada no dia 17 de janeiro do ano passado. Desde então, quase 989 mil investidores perderam 3,81 mil milhões de dólares, em função da desvalorização daquele que é um token digital dedicado a Donald Trump.

O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais, entre as quais a Truth Social, que pertence a Trump. Foi simultaneamente lançado um site através do qual é possível comprar. No fim, os investidores podiam ganhar ou perder, mas uma coisa era certa: Trump sairia sempre a ganhar.

É que o próprio não fez rentabilizar apenas a venda, num momento inicial, como também recebe uma percentagem de cada transação realizada.

De acordo com uma análise da empresa de transação de criptomoedas Nansen, a declaração financeira anual assinada por Trump indica que o chefe de Estado recebeu 636 milhões de dólares, só com a memecoin. O valor entra nas receitas de Trump, que ascenderam a pelo menos 2,2 mil milhões de dólares naquele ano, de acordo com a documentação.

Ora, tal como acontece com todas as criptomoedas, as transações ocorrem através da blockchain. A plataforma torna as transações públicas e, ainda que não seja possível, associá-las a nomes de investidores, os valores são divulgados para qualquer utilizador poder consultar.

Desde que atingiu o máximo histórico de 75,35 dólares, logo em janeiro do ano passado, a tendência vem sendo de descida. Por esta altura, ronda os 1,76 dólares, o que significa um corte de 97%.