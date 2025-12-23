Cobre ultrapassa barreira de 12.000 dólares por tonelada

O preço do cobre ultrapassou hoje a barreira de 12.000 dólares por tonelada, ao subir 0,9% na Bolsa de Metais de Londres (LME), em resposta à possibilidade de os Estados Unidos imporem tarifas sobre o metal.Segundo dados da Bloomberg, o preço do cobre de referência na LME atingiu esta terça-feira, 23, 12.031,50 dólares, que poderia situar o aumento anual em aproximadamente 37% até o final de 2025, o maior desde 2009.Os especialistas consideram que a política tarifária do Presidente norte-americano, Donald Trump, é o principal fator no aumento acentuado do cobre, pois já causou quedas na atividade mineira e alterações nos fluxos comerciais globais.Argumentam que a possível imposição de tarifas elevou as importações de cobre nos EUA este ano e, consequentemente, impulsionou outros mercados a pagar mais para manter o fornecimento de cobre.Da mesma forma, preveem que o metal continuará a encarecer à medida que as importações dos EUA aumentam e apesar de o consumo ter caído significativamente na China, país que detém aproximadamente metade do cobre mundial. .Preços da Platina disparam mais de 110% em 2025, superando subida do ouro\n\n