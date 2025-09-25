DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Consórcio de bancos europeus lança criptomoeda vinculada ao euro

Os bancos vão criar uma moeda digital estável através de uma empresa criada nos Países Baixos. Desafiar a hegemonia dos EUA no setor pode ser um dos objetivos.
Nove entidades bancárias europeias chegaram a acordo para o lançamento de uma cripromoeda. Esta vai estar vinculada ao euro, ao invés do dólar, como acontece com a maioria do mercado.

O consórcio é formado pelo CaixaBank, ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB e Raiffeisen Bank International. Em causa está a criação de uma stablecoin, ou seja, uma moeda digital que deverá ser pouco volátil, em virtude de estar ligada a um ativo estável, neste caso o euro.

De resto, o consórcio "está aberto" a que mais bancos adiram à iniciativa, segundo se esclarece num comunicado.

O lançamento deverá acontecer no segundo semestre de 2026, através de uma empresa lançada pelo consórcio nos Países Baixos, cujo CEO deverá ser conhecido em breve. A supervisão vai estar a cargo do banco central neerlandês.

Tal como acontece com as moedas digitais já existentes, as negociações vão acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em simultâneo, vão permitir pagamentos nos mais variados setores.

Os criptomercados são marcados por uma liderança forte dos EUA, pelo que a iniciativa pode ajudar a quebrar esse cenário, consoante os resultados obtidos.

Banca
Criptomoedas
Criptoativos

