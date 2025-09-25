Consórcio de bancos europeus lança criptomoeda vinculada ao euro

Nove entidades bancárias europeias chegaram a acordo para o lançamento de uma cripromoeda. Esta vai estar vinculada ao euro, ao invés do dólar, como acontece com a maioria do mercado.O consórcio é formado pelo CaixaBank, ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB e Raiffeisen Bank International. Em causa está a criação de uma stablecoin, ou seja, uma moeda digital que deverá ser pouco volátil, em virtude de estar ligada a um ativo estável, neste caso o euro.De resto, o consórcio "está aberto" a que mais bancos adiram à iniciativa, segundo se esclarece num comunicado.O lançamento deverá acontecer no segundo semestre de 2026, através de uma empresa lançada pelo consórcio nos Países Baixos, cujo CEO deverá ser conhecido em breve. A supervisão vai estar a cargo do banco central neerlandês.Tal como acontece com as moedas digitais já existentes, as negociações vão acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em simultâneo, vão permitir pagamentos nos mais variados setores.Os criptomercados são marcados por uma liderança forte dos EUA, pelo que a iniciativa pode ajudar a quebrar esse cenário, consoante os resultados obtidos..Portugal entre os dez países com regime fiscal cripto mais favorável