Cotação do Brent cai mais de 7% perante possível solução diplomática da guerra EUA-Irão

A cotação do barril de petróleo de Brent para entrega em outubro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 7,05%, para 83,77 dólares, com os investidores na expectativa da resolução do conflito EUA-Irão.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 6,35 dólares abaixo dos 90,12 dólares com que encerrou as transações na sexta-feira.

O Brent iniciou a semana em baixa depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter decidido cancelar um iminente "ataque massivo" ao Irão para tentar chegar a um acordo com a República Islâmica que ponha fim ao conflito.

O líder republicano avisou hoje o Irão de que tem uma "última hipótese" de assinar um bom acordo para pôr fim à guerra, depois de ter anunciado no dia anterior que as conversações de paz com Teerão, paralisadas após a recente escalada dos ataques, seriam retomadas.

No entanto, Teerão negou que estas negociações com Washington estejam a decorrer e afirmou que, para já, está a discutir apenas com Omã garantias para o trânsito seguro pelo estreito de Ormuz, por onde passava 20% do crude mundial antes do conflito.

O CEO da Tickmill, Joseph Dahrieh, sublinhou hoje que, entre os investidores, a abstenção de Trump em ordenar uma nova ronda de operações militares no Médio Oriente, bem como o diálogo aberto sobre Ormuz, "reforçaram as esperanças de uma solução diplomática".

"Os preços do petróleo provavelmente permanecerão ligados ao ritmo do progresso diplomático e à situação do transporte marítimo na região. A continuidade da flexibilização em ambas as frentes pode prolongar a queda, enquanto qualquer renovação da tensão ou interrupção do transporte marítimo pode fazer com que os preços recuperem rapidamente", acrescentou Dahrieh num comentário enviado à agência Efe.