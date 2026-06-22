Cotação do Brent para entrega em agosto cai 2% para 79 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto caiu esta segunda-feira, 22, quase 2%, para 79 dólares (69 euros), enquanto seguem as negociações de paz entre os Estados Unidos da América e o Irão, na Suíça.

Segundo dados da agência especializada Bloomberg compilados pela espanhola EFE, o Brent, referência europeia para o petróleo bruto, estava em queda de 1,91%, cotado a 79,04 dólares o barril.

Durante as primeiras horas da manhã, o preço do petróleo chegou a baixar a um mínimo de 78,69 dólares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, que participa das negociações na estância alpina de Bürgenstock com o vice-presidente norte-americano, JD Vance, além dos mediadores, afirmou que foram feitos "progressos significativos" para pôr fim à "guerra no Líbano".

"A incansável mediação do Paquistão e do Qatar alcançou progressos significativos para o fim da guerra no Líbano", declarou Araqchi.

O Irão e os Estados Unidos concordaram em criar uma "célula de gestão de conflitos" para pôr fim aos combates no Líbano, que têm prejudicado o cessar-fogo em vigor no Médio Oriente, anunciaram no domingo à noite mediadores.