DBRS revê em alta previsão para preço do petróleo Brent para 68 dólares/barril

A DBRS reviu em alta as estimativas para o preço do petróleo este ano, perante o conflito no Médio Oriente que está a afetar a produção, para 68 dólares por barril de Brent e 65 dólares o petróleo WTI.

"Para refletir a escassez global de petróleo bruto causada pela menor produção no Golfo Pérsico, subimos a previsão para o preço do petróleo Brent em 2026 de 63 dólares/barril para 68 dólares/barril e a previsão para o preço do petróleo WTI em 2026 de 60 dólares/barril para 65 dólares/barril", lê-se na nota divulgada esta terça-feira, 17, pela DBRS.

A DBRS apontou que "dada a ampla gama de potenciais repercussões do conflito, permanece incerto se o aumento de preço se manterá no médio prazo e se haverá um impacto estrutural no fornecimento de petróleo e gás do Golfo Pérsico".

Ainda assim, foram já feitos alguns ajustes nas previsões de preços, com a agência a sinalizar que irá continuar a seguir a situação caso sejam necessárias novas alterações.

A agência de notação financeira salientou que a "capacidade de oleodutos terrestres para contornar o Estreito é limitada, o 'stock' de petróleo bruto no Golfo estão a esgotar-se e os produtores da região foram forçados a reduzir ou interromper a produção".

Os preços do petróleo bruto dispararam, notou, e a subsequente libertação de reservas emergenciais de petróleo pela Agência Internacional de Energia "pouco contribuiu para acalmar os preços".

As tensões no Médio Oriente, incluindo o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito, têm trazido uma maior volatilidade nos preços da energia.

O bloqueio do Estreito também interrompeu as exportações de gás natural liquefeito do Catar, mas a DBRS não alterou a previsão para o preço do gás natural negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex).