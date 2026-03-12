Deco vê "interesse crescente em mercados de ações e sobretudo nos ETF" mas alerta para os riscos

As famílias portugueses continuam a ter demasiado dinheiro a render abaixo da inflação. Ainda assim, são cada vez mais os investidores que investem em ETF para poupar, depois de um ano de 2025 particularmente positivo, a este respeito.

Esta é a perspetiva da Deco Proteste, que se foca na defesa dos direitos dos consumidores. Ao DN e DV, Jorge Duarte, especialista da organização, explica que, em geral, o investidor português é "conservador", mas muita coisa está a mudar e traça algumas linhas que podem guiar os investidores.

"Portugal ainda é dos países em que o investimento em ETF tem um menor peso", aponta. Estes são fundos de índices cotados em bolsa (Exchange Traded Funds), que replicam o movimento agregado de um conjunto de empresas cotadas, reunidas mediante critérios regionais ou temáticos. O cenário é evidente se compararmos com os EUA mas, mesmo comparando com outros países europeus, a conclusão é a mesma.

Em causa está "o perfil muito mais conservador", que se concretiza em "muito dinheiro em depósitos a prazo e similares, cujo rendimento é muito inferior à inflação", alerta o especialista. Ainda assim, a tendência está a mudar, com as gerações mais jovens a procurarem pôr as poupanças a render de forma mais significativa, mesmo que com valores reduzidos.

"Há um interesse crescente pelo investimento nos mercados de ações e sobretudo em ETFs", que são uma das formas mais baratas e eficazes para se iniciar no investimento", olhando para bolsas, ações e obrigações. Neste âmbito, os mais procurados são aqueles que replicam o mercado global (o MSCI World, por exemplo) e o S&P 500, que funciona como referência em Wall Street.