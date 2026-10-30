Dia negro na IA. Intel tomba 28% e arrasta Nasdaq 100 para queda de quase 3%

As empresas que mais investem em inteligência artificial generativa (IAG) estão a registar um sell-off na bolsa de Wall Street, esta sexta-feira, 30 de outubro. A Intel cai 28% e é o caso mais notório, despoletando quedas superiores a 2% nos índices Nasdaq e Nasdaq 100.

Acumulam-se as inseguranças sobre o desenvolvimento de IA e o fabrico de chips semicondutores. As monstruosas dívidas e as fracas receitas que resultam da tecnologia estão a desiludir os investidores e a última sessão desta semana está a ser marcada por um sentimento fortemente negativo.

Depois de algumas gigantes do setor apresentarem resultados nos últimos dias, foi a vez da Intel. A explosão registada numa fábrica da fabricante de chips, em Israel, a par do abrandamento no mercado de computadores portáteis (PCs), levaram a empresa a publicar estimativas de faturação dececionantes para o total de 2026.

Neste contexto, há uma fuga pronunciada ao capital da Intel. As ações, cotadas em Wall Street (a bolsa de valores de Nova Iorque) desvalorizam perto de 28,5%, pelas 15h10 desta sexta-feira. Ora, como todo o setor está ligado, a Intel arrasta consigo para o 'vermelho' as maiores cotadas do setor.

Ainda olhando para Wall Street, há quedas pronunciadas na Nvidia (3,3%), SpaceX (2,7%), Microsoft (1,4%) e Alphabet (0,5%), se centrarmos as atenções a alguns dos maiores players do setor. Em simultâneo, há descidas ainda mais agressivas noutras cotadas, como são a Micron (4,5%), AMD (9,4%), SanDisk (9,7%) e Qualcomm (10,7%).

Neste contexto, o índice tecnológico Nasdaq, igualmente cotado na bolsa de Nova Iorque, está a cair 2,30%. Em simultâneo, o Nasdaq 100 está a derrapar 2,83%. Este último reúne as cem empresas do setor com maior exposição a Wall Street.