Dona da SIC dispara 36% em bolsa desde sexta-feira

A dona da SIC disparou mais de 36% em bolsa em menos de dois dias.

Entre sexta-feira e a manhã desta segunda-feira (dias 17 e 20 de julho), as ações da Impresa, SGPS, SA avançaram 36,3%. É que, pelas 10h50, as negociações faziam-se nos 25,9 cêntimos por ação.

O valor compara com os 19 cêntimos do fecho da passada quinta-feira. Com os mercados financeiros encerrados ao fim de semana, falamos de uma variação entre a última sessão da semana passada e a primeira sessão desta semana.

A Impresa, SGPS, SA negoceia na bolsa de Lisboa e não faz parte do PSI, o índice de referência.

Recorde-se que o grupo italiano MFE entrou no capital da Impresa este ano (o negócio foi concretizado em março), através de um aumento de capital no valor de 17,325 milhões de euros. A estrutura acionista passou a contar com a Impreger com 33,378%, a MFE 32,934% e os restantes acionistas com 33,328%.