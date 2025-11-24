EDP quer recomprar títulos de dívida com mil milhões e prepara emissão de obrigações

A EDP anunciou ao mercado que convida investidores que possuem títulos de dívida a vendê-los de volta. A empresa está disposta a investir mil milhões de euros para esta finalidade.Num comunicado enviado à CMVM, a EDP esclarece que quer comprar obrigações associadas a dívida subordinada (não é priorizada face a dívida senior), que têm uma perspetiva fixed-to-reset. Significa isto que lhe está associada uma taxa fixa no período inicial, que pode alterar mais tarde, consoante as condições do contrato.O objetivo passa por "gerir proativamente os instrumentos híbridos da EDP, mantendo estável o montante de instrumentos híbridos da EDP que beneficiam de classificação “intermediate equity content” atribuída pelas agências de notação de risco", esclarece a energética. Com a mesma finalidade, avança ainda com a emissão de outros títulos de dívida.Emissão de dívida também está preparadaNo mesmo documento, a EDP faz saber que a compra de dívida citada fica sujeita, entre outros fatores, "ao sucesso da colocação da emissão" de outros títulos de dívida.Isto porque a empresa quer emitir outros títulos de dívida subordinada. Em causa estão "New EU Green Notes", que não têm garantia real (unsecured, no termo técnico). Pelo facto de serem obrigações "verdes", as receitas serão destinadas a projetos ligados a ativos "green".Também estes títulos estarão associados a um plano fixed-to-reset..EDP Comercial reduz em 4% custo da energia na fatura elétrica a partir de janeiro de 2026\n.EDP vai fornecer energia 100% verde a 37 lojas Decathlon.EDP planeia investimento verde de 1,8 mil milhões na Ásia até 2030