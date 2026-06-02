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Empresa que detém mais Bitcoin em todo o mundo rompeu promessa... e está a vender

A MicroStrategy é a maior detentora daquela criptomoeda, à escala global. Porém, desfez-se de algumas unidades pela primeira vez na história, o que significou romper a promessa de "nunca" vender.
Empresa que detém mais Bitcoin em todo o mundo rompeu promessa... e está a vender
Ozan KOSE / AFP
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A Bitcoin está longe dos máximos históricos, o ânimo do mercado já foi muito superior e, agora, a empresa detentora do maior volume daquela criptomoeda avançou para a venda da mesma. A decisão é uma contradição relativamente à anterior promessa de que jamais o faria.

A MicroStrategy (cotada no índice Nasdaq sob a sigla MSTR) optou por desinvestir em Bitcoin, após apresentar prejuízos no primeiro trimestre. É que o resultado líquido da empresa foi negativo em 12,5 mil milhões de dólares, o que significa que leva três trimestres consecutivos em perda.

De acordo com a documentação entregue à SEC, o regulador dos mercados financeiros nos EUA, a empresa vendeu 32 bitcoins a um preço médio e 77.135 dólares, o que significa uma receita na ordem de 2,5 milhões de euros.

Michael Saylor esclareceu que a decisão passa sobretudo por "enviar a mensagem" aos mercados, já que assegura que a crença naquele ativo se mantém intacta. É que a empresa mantém o "troféu" de líder na posse daquelas criptomoedas, já que detém 843.706 unidades, como revela no site oficial.

O próprio não apenas prometia "nunca" vender bitcoins, como ainda acrescentava que a ideia era aumentar a carteira.

Recorde-se que as negociações atingiram máximos históricos próximos de 126 mil dólares por unidade, em outubro do ano passado. Por esta altura, estão abaixo dos 70 mil dólares.

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