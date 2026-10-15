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Empresas de IA e semicondutores registam 'sell-off' perante risco de subida dos juros

As 20 maiores do setor perderam um bilião de dólares em avaliação na bolsa desde o início da semana. A subida das taxas de juro ameaça as empresas, que têm grandes dívidas junto da banca.
Wall Street está muito centrada em empresas que desenvolvem tecnologia.
Wall Street está muito centrada em empresas que desenvolvem tecnologia.EPA/SARAH YENESEL
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Os mercados financeiros registam um sell-off global nas empresas que desenvolvem hardware, desde logo chips semicondutores e inteligência artificial (IA). Na Europa, Ásia e EUA, são notórios os receios levantados pela aceleração da inflação, que pode significar nova subida dos juros.

É que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA subiu 3,7% em setembro (acima dos 3,6% esperados e dos 3,4% de agosto), o que faz levantar a probabilidade de a Fed subir as taxas de juro na reunião de dia 28 de outubro. A fasquia daquele banco central está entre 3,75% e 4,00%, mas a inflação continua a afastar-se da meta de 2%, podendo levar a novo apertar do cinto.

Perante este risco, os investidores temem grandes gastos das empresas de IA e de fabrico de semicondutores. Estas contraíram empréstimos para acelerarem as respetivas operações e têm enormes volumes de dívida, pelo que a subida dos juros, numa altura em que já estão tão altos, é um choque de despesa.

Esta quinta-feira, um sell-off foi visível na Ásia (sessão já encerrada), assim como se nota na Europa (em curso) e em Nova Iorque (para já em pré-mercado). Desde o início da semana, as perdas já atingiram um bilião de dólares, de acordo com as contas da emissora CNBC.

Desvalorizações generalizadas

Olhando à bolsa da Coreia do Sul, a gigante dos chips SK Hynix caiu mais de 10%, ao passo que a rival Samsung Eletronics perdeu quase 9%. Em Tóquio, o super investidor em tecnologia SoftBank Group tombou 7,9%, ao passo que o fabricante de peças Advantest desabou quase 14%.

A TSMC, que está sediada em Taiwan e é líder no fabrico de chips, derrapou 1,81%.

Olhando às praças europeias, a neerlandesa ASML está a perder 5,13%, pelas 11h43 desta quinta-feira, hora portuguesa. A tecnológica Infineon vai mais longe, com um recuo de 7,73%, enquanto a ASM International derrapa 9,6%.

Se viajarmos até aos EUA, Wall Street depara-se com decréscimos de quase 2% na Microsoft e Amazon, ao passo que a Nvidia e a Meta caem mais de 3%. Em simultâneo, há uma desvalorização superior a 4% nas ações da Micron, enquanto a AMD perde mais de 5%.

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