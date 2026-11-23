Depois da tempestade, vem a bonança. A Nvidia está a recuperar parte das perdas que registou nas últimas semanas em Wall Street, após a saída de Jensen Huang.

A empresa valoriza cerca de 31% na bolsa de Wall Street pelas 14h51 desta segunda-feira, 23 de novembro, após anunciar o regresso de Jensen Huang ao cargo de CEO. As ações tocam os 164 dólares (subida diária de aproximadamente 38 dólares) e negoceiam no patamar mais alto desde o dia 13 de novembro.

A fabricante de chips semicondutores, essenciais ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA), arrasta consigo o sentimento geral que guia os mercados financeiros, de forma particular na bolsa de Nova Iorque. Olhando a grandes players do setor, há subidas acentuadas na SpaceX (9%), AMD (4%), TSMC (14%) e Microsoft (4%), entre outras. Naturalmente, o sentimento positivo é também visível nos índices.

O Nasdaq reúne as tecnológicas cotadas em Wall Street e, de momento, avança quase 6%. O mesmo acontece com o Nasdaq 100, que acompanha as 100 maiores empresas do setor. Ao mesmo tempo, o S&P 500 avança mais de 4%.

Na Europa, a neerlandesa ASML Holding, que fornece componentes de chips à Nvidia, avança perto de 9%, depois de ser a cotada europeia que maiores perdas registou nas últimas semanas, em face das quedas no setor da IA e, de forma particular, na Nvidia.

Demissão provocou sell-off histórico

Na origem de tudo, está o escândalo que estalou a 29 de outubro e diz respeito a um envolvimento entre Jensen Huang com uma cliente encarregada de uma missão de espionagem pela China. Foi o início de queda abrupta nos títulos da Nvidia e acabaria por culminar com a demissão do então CEO.

A tecnológica rondava então os 215 dólares por ação (antes de surgirem as suspeitas), após baixar face ao máximo histórico alcançado no início de outubro (tocou os 243 dólares), já que o ambiente geral era de desconfiança face à IA, por outros motivos. Desde então, uma fuga aos títulos da empresa levou os títulos a baixarem continuamente, até perto de 125 dólares na passada sexta-feira.

A Nvidia perdeu, inclusive, o 'título' de empresa mais valiosa do mundo para a Apple. Esta última ronda agora 5,1 biliões de dólares em capitalização de mercado (market cap, na terminologia em inglês), bem acima dos 3,89 biliões da Nvidia.