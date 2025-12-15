Euronext agiliza liquidação de títulos de dívida pública

A Euronext, gestora de bolsas como a de Lisboa e Paris, avançou com medidas para agilizar a liquidação dos títulos de dívida pública, tendo em vista fomentar a competitividade e permitir mais escolha.Segundo um comunicado publicado esta segunda-feira, 15, a Euronext Securities Milan solicitou à LCH, câmara de compensação europeia, a "abertura da liquidação de todas as dívidas soberanas europeias atualmente compensadas pela CCP"."Este marco representa um progresso significativo na estratégia de renda fixa da Euronext, alinhando as capacidades da MTS, da Euronext Clearing e da Euronext Securities", lê-se em comunicado.O serviço já está disponível para títulos da dívida pública italiana, francesa, holandesa, belga, alemã, espanhola e austríaca na Euronext Clearing e será estendido a todas as dívidas públicas europeias atualmente compensadas pela LCH, permitindo a liquidação dessas operações com títulos da dívida pública diretamente na Euronext Securities.Numa apresentação para a imprensa realizada hoje sobre a evolução do ambiente de liquidação na Europa, Pierre Davoust, diretor da Euronext Securities, defendeu que com a introdução desta opção, há mais competição e os emissores e investidores têm mais escolha.O objetivo é ultrapassar um "obstáculo" à união de poupança e investimento, explicou o responsável, apontando que atualmente o mercado é fragmentado.Esta decisão foi também apoiada por um estudo da Oxera, que concluiu que a concorrência neste mercado pode reduzir fricções, diminuir custos e apoiar uma união da poupança e do investimento mais integrada. .Euronext lança emissão de obrigações de 600 milhões e procura foi grande\n