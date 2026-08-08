Exportações de petróleo do Iraque caem mais de 50% desde o início da guerra

As exportações de petróleo do Iraque, o segundo maior produtor da OPEP, caíram entre 50% e 56% desde o início da guerra no Irão e o subsequente encerramento do Estreito de Ormuz, revelou hoje o governo iraquiano.

“O Iraque produz atualmente 2,7 milhões de barris por dia e exporta entre 1,5 e 1,7 milhões de barris”, disse o ministro do petróleo iraquiano, Basem Mohamed Judeir, em conferência de imprensa. Segundo o governante, o Iraque exportava cerca de 3,4 milhões de barris por dia através do Estreito de Ormuz antes da guerra.

O país árabe dependia quase inteiramente do Estreito de Ormuz para vender o seu petróleo bruto, e Judeir lamentou que “os volumes de exportação por esta via tenham diminuído com a guerra”, pelo que insistiu na necessidade de “encontrar soluções futuras para diversificar as rotas de comercialização de petróleo bruto”.

“Atualmente, as exportações de petróleo não conseguem atingir os níveis anteriores, mas, assim que a guerra terminar, poderão voltar ao que eram”, acrescentou o ministro do petróleo iraquiano, cujo país depende das vendas de petróleo bruto para 80 a 90% das suas receitas.

Para aliviar esta situação, que está a causar estragos na economia iraquiana, o ministro estabeleceu como objetivo a curto prazo a procura de “tanques de armazenamento em alguns países”, que não especificou, assunto que está a ser discutido com outros governos da região.

Além disso, as autoridades iraquianas estão a tentar desenvolver a sua indústria petrolífera, que sofreu as consequências de “50 anos de guerras e terrorismo”, para aumentar a produção e as exportações, bem como construir mais infraestruturas e atrair mais investimento de empresas internacionais.

A recente visita do primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, a Washington resultou na assinatura de três memorandos de entendimento com empresas norte-americanas.

Estão em curso discussões para desenvolver um projeto de exportação através de Aqaba, na costa jordana do Mar Vermelho.

Apesar das dificuldades na venda do petróleo, Judeir afirmou que “todos os campos petrolíferos estão prontos para retomar o ritmo das exportações aos níveis anteriores”. O Iraque pertence à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).