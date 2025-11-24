Fuga de criptomoedas pode afetar mercados de títulos do Tesouro dos EUA, alerta BCE

Uma fuga das criptomoedas estáveis (stablecoins) Tether (USDT) e USD Coin (USDC) poderia desencadear vendas das suas reservas e afetar o funcionamento dos mercados de títulos do Tesouro norte-americano, alertam economistas do Banco Central Europeu (BCE).A capitalização de mercado das stablecoins atingiu um recorde e ultrapassa 280.000 milhões de dólares (243.478 milhões de euros), que representa 8% do mercado total de criptoativos, segundo dados do próximo Relatório de Estabilidade Financeira do BCE, hoje divulgados.Os economistas do BCE consideram que o crescimento das stablecoins é muito rápido e, por isso, podem ser um risco para a estabilidade financeira, em particular para o mercado de títulos do Tesouro dos EUA.As criptomoedas estáveis são as stablecoins, moedas digitais que procuram manter um preço mais estável, sem grande volatilidade como outras moedas virtuais como a bitcoin ou a ether, ancorando-o a moedas como o dólar norte-americano.Duas stablecoins denominadas em dólares dominam o mercado, que são Tether (USDT) e USD Coin (USDC), com uma capitalização de mercado das criptomoedas estáveis de 184.000 milhões de dólares (63%) e 75.000 milhões de dólares (26%), respetivamente.A Tether (USDT) e a USD Coin (USDC) são apoiadas por reservas em dólares norte-americanos, o que significa que, para cada unidade dessas stablecoins, há um dólar em reserva, garantindo que o seu valor permaneça estável.As criptomoedas estáveis denominadas em dólares representam 99% de toda a oferta desse tipo de moeda digital em circulação, segundo dados do BCE.As criptomoedas estáveis denominadas em euros têm pouca importância, com uma capitalização de mercado de 395 milhões de euros.A USDT e a USDC são as unidades preferidas para negociar nas plataformas de criptoativos, que é a principal utilização das stablecoins, já que as são pouco utilizadas para pagar remessas e outras transações transfronteiriças.Caso os investidores deixem de confiar nessas moedas digitais e vendam grandes quantidades, as mesmas podem desvincula-se do ativo que as sustenta, que é o dólar.Não seriam apenas os mercados de criptoativos que seriam afetados, mas também pode haver contágios para outros mercados tradicionais através das reservas que os sustentam.A USDT e a USDC possuem grandes quantidades de títulos do Tesouro dos EUA e têm reservas comparáveis às dos 20 maiores fundos do mercado monetário, segundo o BCE.Em particular, a USDT e a USDC adquiriram títulos do Tesouro de curto prazo nos últimos meses..Visa testa pagamentos diretos em stablecoins para acelerar transferências internacionais