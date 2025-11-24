Ibersol investe 313 mil euros na recompra de ações próprias

A Ibersol recomprou 30 mil ações próprias, representativas de 0,0735%.O anúncio foi feito pela grupo de restauração, dono da Pizza Hut e KFC, entre outras marcas, através de um comunicado à CMVM.A empresa esclarece que em causa está um investimento de 313.767,96 euros. Foi realizado entre segunda e sexta-feira da semana passada (17 a 21 de novembro), em linha com o anúncio que havia sido feito no passado dia 7 de junho.Em causa esteve a recompra de 6 mil ações por dia e os preços médios diários por título variaram entre 10,30 euros e 10,55 euros..Posto isto, a Ibersol passa a ser detentora de 770.948 ações próprias, que equivalem a 1,8850% do capital social..Ibersol recompra ações próprias e passa a deter 1,65% do capital próprio.Ibersol vota em assembleia-geral distribuição de 41 milhões em dividendos\n\n