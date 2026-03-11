IGCP coloca 1,41 mil milhões em dívida a 8 e 9 anos a taxas acima de 3%

O IGCP colocou esta quarta-feira, 11 de março, 1.410 milhões de euros, abaixo do montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a cerca de oito e nove anos às taxas de juro de 3,009% e 3,175%, respetivamente.

Segundo a página do IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, em 'OT 2,875% - 14Out2033' (sete anos e sete meses) foram colocados 679 milhões de euros à taxa de juro de 3,009% e a procura atingiu 1.302 milhões de euros, 1,92 vezes o montante colocado.

Em dívida a cerca de nove anos, o IGCP colocou 731 milhões de euros em 'OT 3% - 13Jun2035' à taxa de juro de 3,175% e a procura atingiu 1.384 milhões de euros, 1,89 vezes o montante colocado.

Comentando os leilões de hoje, o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, que considera que houve uma subida da taxa de juro no prazo mais longo, afirma que "o agravamento das taxas observado hoje reflete o atual contexto geopolítico, marcado pelo conflito com o Irão, que veio alterar as expectativas dos investidores quanto à trajetória futura da inflação".

"Este cenário poderá obrigar os bancos centrais a reagirem, caso essas pressões inflacionistas se venham efetivamente a materializar", afirma Filipe Silva, que acrescenta que "nas últimas semanas, as taxas de juro têm apresentado maior volatilidade, conduzindo a um reajustamento das 'yields' em vários segmentos do mercado obrigacionista".

Filipe Silva refere também que "ainda assim, Christine Lagarde referiu que a zona euro se encontra atualmente mais bem preparada para absorver um choque energético relacionado com o Irão do que estava aquando da Guerra da Ucrânia".

Para hoje, o IGCP tinha anunciado a realização de dois leilões de Obrigações do Tesouro com maturidades em 14 de outubro de 2033 (sete anos e sete meses) e em 15 de junho de 2035 (nove anos e três meses) e um montante indicativo entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

No anterior leilão de OT, em 11 de fevereiro, o IGCP colocou 1.381 milhões de euros, acima do montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a cerca de três e 10 anos às taxas de juro de 2,178% e 3,142%, respetivamente.

Também este ano, em 28 de janeiro, o IGCP colocou 1.500 milhões de euros, montante máximo indicativo, em OT a cerca de seis e nove anos às taxas de juro de 2,572% e 3,058%, respetivamente.