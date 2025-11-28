Impresa fecha em perda após a entrada da família Berlusconi no capital

As ações do grupo Impresa chegaram a valorizar 7,5%, em reação à entrada da italiana MFE no capital, mas terminaram a sessão de quinta-feira a cair 3,1%, para o patamar mais baixo desde a primeira reação à possibilidade do negócio acontecer.No final de setembro, a dona da SIC fez saber, em comunicado à CMVM, que estava a negociar com o grupo Media For Europe (MFE) a venda de uma parte do capital. Na altura, o ânimo foi tal que a capitalização de mercado do grupo detido pela família Balsemão saltou para o dobro.A 29 de setembro, as ações passaram, pela primeira vez desde 2022, a marca dos 25 cêntimos. Desde então chegaram atingiram um máximo relativo nos 28,5 cêntimos a 20 de outubro, à medida que se sabia que o negócio estava a avançar. Entretanto, as negociações voltariam a perder gás e foi já na noite de quarta-feira, após o encerramento da bolsa, que a Imprensa deu a conhecer aos mercados o fecho do negócio.A MFE, detida pela família Berlusconi, passa a ser acionista e detém 32,934% do capital. O acordo envolve um investimento de 17,3 milhões de euros do grupo italiano, que continua concretizar objetivos de expansão no mercado europeu.Assim sendo, a família Balsemão continua no controlo das operações, em linha com a garantia da própria Impresa (tinha garantido a manutenção do controlo e o limite máximo de 33% da participação da MFE).Já esta quinta-feira, a sessão abriu com forte ânimo dos investidores. A capitalização de mercado da dona da SIC chegou a subir 7,5% nos primeiros momentos da sessão, até aos 24,3 cêntimos por título. Ainda assim, as horas seguintes ficaram marcadas por elevada volatilidade e terminaram com uma perda expresssiva.As negociações caíram 3,10% no total da sessão e as ações ficaram-se pelos 0,219 euros. O valor não era tão baixo desde a sessão de 29 de setembro, ou seja, precisamente desde que os mercados reagiram às primeiras notícias sobre a possibilidade do negócio se realizar, precisamente a 29 de setembro.A MFE é detida pela família Berlusconi, já que foi fundada por Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro de Itália e dono de um dos maiores impérios de comunicação no continente europeu. Falecido em junho de 2023, deixou um património recheado aos descendentes, que neste momento procuram expandir o grupo MFE e procuram torná-lo uma referência cada vez mais incontornável, no setor da comunicação..Italiana MFE passa a deter 32,934% da Impresa e família Balsemão mantém controlo do grupo