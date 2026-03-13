Instabilidade leva juros da dívida de Portugal a 10 anos para máximos desde final de 2023

Os juros da dívida portuguesa subiam esta sexta-feira, 13 de março, a cinco e a 10 anos em relação a quinta-feira para máximos desde julho de 2024 e novembro de 2023, respetivamente.

Cerca das 09:20 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,406%, um máximo desde novembro de 2023, contra 3,395% na quinta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam para 2,831%, um máximo desde julho de 2024, contra 2,826%.

Em sentido contrário, os juros a dois anos recuavam para 2,465%, mas depois de terem terminado a 2,470% na quinta-feira, um máximo desde setembro de 2024.

Os juros de Espanha e da Irlanda desciam a dois e a cinco anos e subiam a 10 anos, enquanto os da Grécia avançavam em todos os prazos.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,962%, um máximo desde outubro de 2023, contra 2,955% na quinta-feira.