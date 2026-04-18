Irão. 800 milhões de euros em apostas certeiras sobre o cessar-fogo voltam a levantar suspeitas

Continuam a surgir polémicas sobre possível insider trading ligado a acontecimentos da guerra entre EUA, Israel e Irão, no Médio Oriente. O caso mais recente está ligado ao cessar-fogo e envolve mais de 800 milhões de euros em apostas.

Em causa estão acontecimentos como os ataques iniciais das forças norte-americanas, a 28 de fevereiro, ou a queda do Ayatollah Ali Khamenei, então líder do Irão.

De referir que sites como o Polymarket permitem apostar em temas das mais variadas áreas, da política à económicos , do desporto ao cinema.

Timing perfeito

Suspeitas de insider trading recaíram sobre vários utilizadores daquele site e traders de contratos futuros de petróleo, nas últimas semanas e até meses. Em todo o caso, nada foi provado como crime, pelo menos até à data.

Segundo reporta o The Guardian, o caso mais recente teve lugar no dia 7 de abril. Donald Trump anunciou um cessar-fogo, pouco depois de darem entrada apostas na descida dos preços do petróleo - em linha com o que viria a acontecer - que totalizavam 950 milhões de dólares (807 milhões de euros, ao câmbio atual).

Em causa estiveram pelo menos 50 apostas. Os nomes dos utilizadores são públicos, mas não se sabe ao certo quem são ou se têm alguma ligação à tomada de decisões a respeito da guerra.