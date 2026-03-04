Irão: Bolsas chinesas continuam a cair perante incerteza no mercado de energia

As bolsas chinesas registavam esta quarta-feira, 4, quedas, acompanhando a tendência negativa nos mercados asiáticos perante a incerteza sobre o fornecimento de energia após o agravamento do conflito no Médio Oriente.

Por volta das 13:00 locais (05:00 em Lisboa), o índice de referência da bolsa de Xangai caía 1,29%, enquanto o mercado de Shenzhen recuava 0,75%.

O índice CSI 300, que reúne as 300 maiores empresas cotadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen, registava uma descida de 1,31%.

Também na China continental, o índice da bolsa de Pequim perdia 0,56% à mesma hora, embora este mercado tenha menor peso, dado ter sido criado apenas em 2021 e estar sobretudo orientado para pequenas e médias empresas.

A queda mais acentuada registava-se na bolsa de Hong Kong, cujo índice de referência Hang Seng recuava 2,76%, com apenas seis das 88 empresas que o compõem a escaparem às perdas.

Do outro lado do Estreito de Taiwan, o índice Taiex, da bolsa de Taipé, caía 4,02% poucos minutos antes do fecho da sessão.

Os mercados asiáticos reagiam assim ao aumento das tensões geopolíticas no Médio Oriente, que alimentam receios de perturbações no abastecimento energético e maior volatilidade nos mercados financeiros globais.