Irão: Preço do barril de Brent cai para os 72 dólares e toca níveis pré-guerra
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Irão: Preço do barril de Brent cai para os 72 dólares e toca níveis pré-guerra

Nas últimas sessões, o petróleo manteve uma tendência de baixa impulsionada pelo otimismo do mercado quanto a um aumento da oferta global, após a reabertura do Estreito de Ormuz e a suspensão temporária das sanções dos EUA ao petróleo iraniano.
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O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto caiu esta quinta-feira 1,52%, para 72,62 dólares, embora durante a madrugada tenha tocado os 72,29 dólares, valores registados antes do início da guerra no Irão, em 28 de fevereiro.

Às sete horas de hoje, o Brent — referência na Europa — registava uma queda de 1,52% no mercado futuro de Londres, cotado nos 72,62 dólares, caminhando para a quarta sessão consecutiva de perdas, à medida que o mercado reagia positivamente à reabertura do estreito de Ormuz.

Segundo dados de mercado compilados pela agência Efe, a queda foi mais acentuada na madrugada, atingindo o mínimo de 72,29 dólares às quatro da madrugada.

Na sexta-feira, 27 de fevereiro, véspera do início da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irão, o Brent fechou nos 72,48 dólares.

Após o início do conflito, o preço do petróleo disparou 7,26% naquela segunda-feira (02 de março), fechando nos 77,74 dólares.

Nas últimas sessões, o petróleo manteve uma tendência de baixa impulsionada pelo otimismo do mercado quanto a um aumento da oferta global, após a reabertura do Estreito de Ormuz e a suspensão temporária das sanções dos EUA ao petróleo iraniano.

O bloqueio do estreito teve impacto direto nos preços do petróleo, que chegaram perto de 120 dólares por barril.

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