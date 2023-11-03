Juros da dívida de Portugal sobem a dois e a cinco anos e descem a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam esta sexta-feira a subir a dois e a cinco anos e a descer a 10 anos face a quinta-feira, abaixo de 3% apenas no prazo intermédio, alinhados com os de Espanha, Grécia e Irland.Às 8.35 horas em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,369%, contra 3,392% na quinta-feira..Em sentido contrário, os juros a cinco anos avançavam para 2,980%, contra 2,974%..Os juros a dois anos também subiam, para 3,005%, contra 2,990% na sessão anterior..Os juros de Itália subiam a dois anos e desciam a cinco e 10 anos..Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 8.35 horas:.2 anos..5 anos...10 anos.Portugal.03/11.......3,005...2,980.....3,369.02/11.......2,990...2,974.....3,392.Grécia.03/11.......3,288...3,515.....4,068.02/11.......3,282...3,513.....4,084.Irlanda.03/11.......3,196...2,931.....3,135.02/11.......3,189...2,928.....3,139.Itália.03/11.......3,744...3,999.....4,614.02/11.......3,743...4,004.....4,625.Espanha.03/11.......3,409....3,366.....3,763.02/11.......3,391....3,363.....3,766.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.