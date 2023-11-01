Juros da dívida de Portugal sobem em todos os prazos

Às 08:45 em Lisboa, os juros a 10 anos subiam para 3,538%, contra 3,505% na terça-feira..Os juros a cinco anos também subiam, para 3,120%, contra 3,057%..Já os juros a dois anos avançavam para 3,100%, contra 3,062% na sessão anterior..Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:45:.2 anos..5 anos...10 anos.Portugal.01/11.......3,100...3,120.....3,538.31/10.......3,062...3,057.....3,505.Grécia.01/11.......3,331...3,615.....4,179.31/10.......3,317...3,610.....4,163.Irlanda.01/11.......3,261...3,005.....3,260.31/10.......3,210...2,984.....3,231.Itália.01/11.......3,860...4,169.....4,821.31/10.......3,837...4,043.....4,723.Espanha.01/11.......3,445....3,483.....3,908.31/10.......3,432....3,459.....3,880.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.