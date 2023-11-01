DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Juros da dívida de Portugal sobem em todos os prazos

Lisboa, 01 nov 2023 (Lusa) -- Os juros da dívida portuguesa estavam hoje a subir, acima de 3%, a dois, a cinco e a 10 anos face a terça-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.
Às 08:45 em Lisboa, os juros a 10 anos subiam para 3,538%, contra 3,505% na terça-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 3,120%, contra 3,057%.

Já os juros a dois anos avançavam para 3,100%, contra 3,062% na sessão anterior.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:45:

2 anos..5 anos...10 anos

Portugal

01/11.......3,100...3,120.....3,538

31/10.......3,062...3,057.....3,505

Grécia

01/11.......3,331...3,615.....4,179

31/10.......3,317...3,610.....4,163

Irlanda

01/11.......3,261...3,005.....3,260

31/10.......3,210...2,984.....3,231

Itália

01/11.......3,860...4,169.....4,821

31/10.......3,837...4,043.....4,723

Espanha

01/11.......3,445....3,483.....3,908

31/10.......3,432....3,459.....3,880

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

