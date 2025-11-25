DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Mercados

Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

A tendência segue a linha que se verifica nos países do sul da Europa
Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos
D.R.
Publicado a

Os juros da dívida portuguesa subiam hoje a dois, a cinco e a 10 anos em relação a segunda-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Às 08:45 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,037%, contra 3,032% na segunda-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 2,375%, contra 2,367%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam, para 1,956%, contra 1,947%.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também subiam, para 2,696%, contra 2,691% na segunda-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 08:45:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

25/11.......1,956...2,375.....3,037

24/11.......1,947...2,367.....3,032

Espanha

25/11.......2,082...2,553.....3,200

24/11.......2,075...2,546.....3,194

Grécia

25/11.......1,870...2,549....3,306

24/11.......1,860...2,539....3,302

Irlanda

25/11.......2,005...2,372.....2,900

24/11.......2,002...2,368.....2,896

Itália

25/11.......2,191...2,719.....3,447

24/11.......2,188...2,711.....3,439

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

Juros da dívida

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt