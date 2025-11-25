Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa subiam hoje a dois, a cinco e a 10 anos em relação a segunda-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.Às 08:45 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,037%, contra 3,032% na segunda-feira.Os juros a cinco anos também subiam, para 2,375%, contra 2,367%.No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam, para 1,956%, contra 1,947%.Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também subiam, para 2,696%, contra 2,691% na segunda-feira. Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 08:45: 2 anos...5 anos...10 anos Portugal25/11.......1,956...2,375.....3,03724/11.......1,947...2,367.....3,032 Espanha25/11.......2,082...2,553.....3,20024/11.......2,075...2,546.....3,194 Grécia25/11.......1,870...2,549....3,30624/11.......1,860...2,539....3,302 Irlanda25/11.......2,005...2,372.....2,90024/11.......2,002...2,368.....2,896 Itália25/11.......2,191...2,719.....3,44724/11.......2,188...2,711.....3,439 Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.