Mercados

Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

Portugal acompanha a variação sentida nos juros praticados nos outros países do sul da Europa, com subidas nos três prazos.
Os juros da dívida portuguesa subiam esta segunda-feira, 1, a dois, a cinco e a 10 anos em relação a sexta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Pelas 08:45 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,032%, contra 3,002% na sexta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 2,375%, contra 2,349%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam, para 1,968%, contra 1,949%.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também aumentavam, para 2,717%, contra 2,688% na sexta-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália pelas 08:45:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

01/12.......1,968...2,375.....3,032

28/11.......1,949...2,349.....3,002

Espanha

01/12.......2,076...2,548.....3,196

28/11.......2,064...2,522.....3,163

Grécia

01/12.......1,880...2,548....3,325

28/11.......1,867...2,521....3,286

Irlanda

01/12.......2,034...2,386.....2,915

28/11.......2,023...2,361.....2,887

Itália

01/12.......2,190...2,710.....3,434

28/11.......2,175...2,683.....3,398

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

