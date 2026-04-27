Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa subiam hoje a dois, a cinco e a 10 anos face a sexta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Cerca das 09:10 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,423%, contra 3,397% na sexta-feira.

No mesmo sentido, os juros a cinco anos subiam, para 2,885%, contra 2,857%.

Os juros a dois anos também avançavam, para 2,602%, contra 2,577% na sexta-feira.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 3,015%, depois de terem terminado em 2,992% na sexta-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 09:10:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

27/04.......2,602...2,885.....3,423

24/04.......2,577...2,857.....3,397

Espanha

27/04.......2,655...2,933.....3,472

24/04.......2,638...2,910.....3,448

Grécia

27/04.......2,711...3,100.....3,768

24/04.......2,701...3,186.....3,736

Irlanda

27/04.......2,563...2,736.....3,243

24/04.......2,545...2,711.....3,217

Itália

27/04.......2,754...3,170.....3,815

24/04.......2,742...3,139.....3,775

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.