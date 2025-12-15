Mercados europeus sorriem em semana de reunião do BCE

Os mercados europeus abriram a semana em terreno positivo e centram atenções na última reunião do BCE em 2025. O discurso da presidente, Christine Lagarde, será o principal foco.Depois de a Reserva Federal dos EUA cortar as taxas de juro na última reunião do ano, o Banco Central Europeu (BCE) prepara-se também para reunir. Em todo o caso, o cenário mais provável é que os responsáveis decidam pela manutenção dos juros de referência em 2%, pela quarta vez consecutiva.A perspetiva dos mercados e da generalidade dos analistas é precisamente esta, pelo que os holofotes estarão centrados em Christine Lagarde. Na habitual conferência de imprensa, a líder do BCE vai anunciar a decisão e poderá dar sinais sobre expetativas de eventuais cortes em 2026, além de revelar perspetivas macro, para fatores como o crescimento económico.De resto a própria disse, em declarações ao Financial Times, que há uma alta probabilidade de o BCE fazer subir as previsões de crescimento económico para 2025 novamente em dezembro. Recorde-se que, já em setembro, aquele organismo elevou a perspetiva para 1,2%.Noutra vertente, o BCE aguarda uma inflação de 2,1% em 2025, ou seja, ligeiramente acima dos 2% que o próprio define como limite máximo para a saúde da economia.Mercados europeus somam e seguemOra, pouco antes das 12 horas de segunda-feira, os mercados denotam otimismo sobre as palavras de Lagarde.Os principais índices de França e Itália estão a ganhar mais de 1%. Em Espanha, o IBEX 35 avança precisamente 1%, ao passo que o alemão DAX se adianta 0,4%. O sentimento positivo chega também a Portugal, na medida em que o índice PSI soma 0,74%, pelo que negoceia nos 8.060 pontos.