Mercados. Semana trouxe altos e baixos com Gronelândia, tarifas e Trump no centro das atenções

A semana foi marcada por elevada volatilidade nos mercados de capitais. Na base estiveram as tensões entre Donald Trump e os líderes europeus, que só estabilizaram quando o próprio cedeu nas tarifas e prometeu não invadir a Gronelândia.

Esta quinta-feira, os mercados ganharam fôlego e acabariam por recuperar parte das perdas, em resultado dos sinais animadores que chegaram do Fórum Económico Mundial.

Foi logo na segunda-feira que as bolsas europeias acordaram no 'vermelho'. No fim de semana, o presidente dos EUA exerceu pressões no sentido de tomar o controlo da Gronelândia e os investidores reagiram em força. O sentimento negativo estendeu-se para terça e quarta-feira.

Na origem estiveram sobretudo as tarifas alfandegárias, que Trump garantiu aplicar a oito países europeus que se opunham a que os Estados Unidos tomassem o controlo da Gronelândia. Estas seriam de 10% e subiriam para 25% em junho, caso não fosse estabelecido um acordo para aquele efeito.