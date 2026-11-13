Microsoft trava queda provocada por apagão e fecha sessão a subir, disputando segundo lugar com a Nvidia

A Microsoft conseguiu conter os danos financeiros de uma das maiores falhas operacionais do ano nos seus serviços na nuvem. Depois de um apagão global que se prolongou por mais de 12 horas entre quinta e sexta-feira — afetando plataformas críticas como o Outlook, o Teams e o Copilot em empresas e serviços públicos de vários continentes —, as ações da tecnológica resistiram à pressão vendedora e encerraram a sessão desta sexta-feira, 13 de novembro, em terreno positivo.
No mercado pré-abertura (pre-market), os títulos da empresa fundada por Bill Gates chegaram a recuar mais de 2%, tocando um mínimo intradiário de 513,82 dólares logo após o toque do sino no Nasdaq. Mas a rápida clarificação técnica da empresa — que descartou um ciberataque ou falhas ligadas a agentes de Inteligência Artificial, atribuindo o incidente a um erro de encaminhamento e autenticação no Exchange Online — acalmou os investidores.
Com o anúncio da reposição gradual dos servidores, o título inverteu a tendência a meio da sessão e fechou a subir 0,17%, para os 523,88 dólares.
Para os analistas de Wall Street, o comportamento da ação demonstra que o mercado encarou o incidente como um problema operacional pontual, sem impacto material nas receitas trimestrais ou na retenção de clientes empresariais.
A resiliência da Microsoft contrasta com o momento conturbado da Nvidia, que voltou a cair mais de 2% na sessão de sexta-feira (para 162,85 dólares), prolongando o descalabro iniciado com a saída abrupta do presidente executivo e cofundador, Jensen Huang, na sequência de uma investigação de segurança nacional.
Desde os máximos atingidos no mês passado, a fabricante de semicondutores já perdeu cerca de 30% do seu valor bolsista. Esta derrapagem permitiu à Microsoft ultrapassar momentaneamente a Nvidia durante a sessão de terça-feira, 10 de novembro — algo que não acontecia desde junho de 2025 —, embora a fabricante de chips mantenha uma vantagem residual no fecho semanal.
Nenhuma delas ocupa atualmente o trono de empresa mais valiosa do mundo.
Com uma capitalização bolsista na ordem dos 5,1 biliões de dólares (trillions na escala norte-americana), a Apple lidera Wall Street com uma folga superior a um bilião de dólares sobre a Nvidia (avaliada em cerca de 3,96 biliões) e a Microsoft (nos 3,89 biliões).
Ainda assim, a rotação de capital dentro do setor tecnológico é visível: enquanto a incerteza sobre a transição de liderança na Nvidia (agora gerida de forma interina pela diretora financeira Colette Kress) leva os investidores a reduzir exposição aos semicondutores antes da apresentação de resultados da próxima terça-feira, 17 de novembro, a Microsoft consolida-se como um porto de abrigo mais defensivo na corrida à Inteligência Artificial.