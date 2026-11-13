Microsoft trava queda provocada por apagão e fecha sessão a subir, disputando segundo lugar com a Nvidia

Para os analistas de Wall Street, o comportamento da ação demonstra que o mercado encarou o incidente como um problema operacional pontual, sem impacto material nas receitas trimestrais ou na retenção de clientes empresariais.

Disputa milimétrica pelo pódio tecnológico



A resiliência da Microsoft contrasta com o momento conturbado da Nvidia, que voltou a cair mais de 2% na sessão de sexta-feira (para 162,85 dólares), prolongando o descalabro iniciado com a saída abrupta do presidente executivo e cofundador, Jensen Huang, na sequência de uma investigação de segurança nacional.

Desde os máximos atingidos no mês passado, a fabricante de semicondutores já perdeu cerca de 30% do seu valor bolsista. Esta derrapagem permitiu à Microsoft ultrapassar momentaneamente a Nvidia durante a sessão de terça-feira, 10 de novembro — algo que não acontecia desde junho de 2025 —, embora a fabricante de chips mantenha uma vantagem residual no fecho semanal.

Nenhuma delas ocupa atualmente o trono de empresa mais valiosa do mundo.

Com uma capitalização bolsista na ordem dos 5,1 biliões de dólares (trillions na escala norte-americana), a Apple lidera Wall Street com uma folga superior a um bilião de dólares sobre a Nvidia (avaliada em cerca de 3,96 biliões) e a Microsoft (nos 3,89 biliões).

Ainda assim, a rotação de capital dentro do setor tecnológico é visível: enquanto a incerteza sobre a transição de liderança na Nvidia (agora gerida de forma interina pela diretora financeira Colette Kress) leva os investidores a reduzir exposição aos semicondutores antes da apresentação de resultados da próxima terça-feira, 17 de novembro, a Microsoft consolida-se como um porto de abrigo mais defensivo na corrida à Inteligência Artificial.