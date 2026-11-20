As principais bolsas europeias e mundiais voltam a ser castigadas pela insegurança dos mercados face a investimentos e dívidas como nunca antes se viu. As principais tecnológicas estão em forte queda e Wall Street não é exceção, a começar pela Anthropic, que fez a estreia esta quinta-feira (19 de novembro).

A dona do Claude, um dos maiores modelos de inteligência artificial generativa (IAG) do mundo, estava a desvalorizar 11%, pelas 15h35 desta sexta-feira, 20 de novembro. Depois de disparar 39% na estreia, que aconteceu na véspera, as ações da cotada voltam a registar um corte agressivo. Estão, por isso, a negociar em torno dos 87 dólares, depois de se estrearem nos 83 dólares.

O sell-off em Wall Street vai muito além da Anthropic, na medida em que se registam outras quedas expressivas. É o caso da Nvidia (mais de 6%) e Broadcom (8,50%), AMD (9%) e Micron (quase 11%), que figuram entre as maiores fabricantes de chips semicondutores à escala global. Acrescem outras tecnológicas, como a SpaceX (derrapa mais de 6%) e a Meta (3%), que desenvolvem IA com recurso aos indispensáveis chips.

Neste contexto, a bolsa Nasdaq perde 2,50%, ao passo que o índice Nasdaq 100, que reúne as 100 maiores tecnológicas cotadas na bolsa de Nova Iorque, cai ainda mais, na ordem de 2,87%.

Ora, desde o sell-off que marcou a sessão de dia 5 de novembro até esta quinta-feira, dia 19 de novembro (cerca de duas semanas), as empresas que compõem o Nasdaq 100 perderam 2,44 biliões de dólares em capitalização de mercado (market cap, na terminologia inglesa). Mas as quedas não ficam por aqui.

Europa e Ásia pelo mesmo caminho

As principais bolsas europeias registam fortes perdas e o setor tecnológico é, com larga margem, o mais penalizado. Olhando às cotadas do Euro Stoxx 50, que reúne as 50 maiores cotadas do continente, a neerlandesa ASML tomba quase 9%. Esta fabrica peças que são fundamentais para a construção dos chips semicondutores.

Em simultâneo, a alemã Infineon, que fabrica semicondutores, regista uma perda de 7,50%.

As bolsas asiáticas fecharam a sessão desta sexta-feira sem fugirem aos sintomas de forte desconfiança na IA, desde logo pela queda de 14% nos títulos do japonês Softbank Group, um dos maiores investidores do mundo em tecnologia, IA e robótica, entre outras áreas de I&D.

Posto isto, o índice japonês Nikkei 225 tombou mais de 5%, para o patamar mais baixo desde abril.