Nvidia é a primeira empresa a superar os cinco biliões em bolsa

A febre em torno da tecnologia continua e a Nvidia atingiu os cinco biliões de dólares em capitalização de mercado. Torna-se, por isso, a primeira empresa a alcançar aquela marca, já que é também a mais valiosa do mundo.A maior fabricante de chips semicondutores à escala global, continua a disparar em bolsa. Na terça-feira, valorizou quase 5%, após anunciar um investimento de mil milhões de dólares na Nokia, que lhe permite ficar com 2,9% do capital.Já na sessão desta quarta-feira, 29 de outubro, está a avançar quase 4%, o que significa que a capitalização bolsista já superou 5 biliões de dólares, tendo quebrado mais uma barreira psicológica. Na base está o anúncio feito pelo CEO, Jensen Huang, de que a tecnológica vai construir sete supercomputadores para o Departamento de Energia do governo dos EUA. Para tal, vão recorrer a 100 mil GPUs (unidades de processamento gráfico).Em causa está uma parceria com a Oracle, que visa acelerar a investigação científica, de acordo com um comunicado oficial.Desde o início do ano, a Nvidia valorizou 55,5%, sendo que a subida ultrapassa os 100% face ao mínimo relativo atingido em abril, em função do 'Dia da libertação', decretado por Donald Trump no primeiro dia daquele mês.A valorização expressiva que ocorre, de forma generalizada, no setor tecnológico, em particular nas cotadas de Wall Street, está a contribuir para o sentimento. Apesar da feroz concorrência, a Nvidia dá sinais de resiliência e os investidores continuam a responder em força. Artigo atualizado com a nova avaliação da empresa, após superar os cinco biliões de dólares.