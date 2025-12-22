Ouro atinge novo recorde com a onça a alcançar 4.383,76 dólares

O preço do ouro atingiu esta segunda-feira, 22, 4.383,76 dólares por onça, batendo o recorde de outubro, com os investidores a anteciparem novas descidas das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA (Fed) no próximo ano.Uma série de dados publicados na semana passada revelou um enfraquecimento do mercado de trabalho norte-americano e uma desaceleração da inflação, levando o banco central dos Estados Unidos a flexibilizar ainda mais a política monetária.Nos últimos meses, a paralisação orçamental nos Estados Unidos, a guerra comercial liderada pelo Presidente Donald Trump e os riscos geopolíticos alimentaram o apetite dos investidores pelo metal amarelo, um valor refúgio por excelência, face à perda de confiança no dólar.O ouro atingiu um recorde anterior em outubro, a 4.381,52 dólares por onça, o que representou um aumento de 67% desde o início do ano.Não obstante, devido à realização de lucros pelos investidores, o preço do ouro registou uma queda de mais de 5% no dia seguinte, num movimento que não era observado desde os primeiros meses da pandemia de Covid, em 2020..Ouro valoriza 1% nos mercados e aproxima-se de máximos. Prata ganha quase 3% e vai pelo mesmo caminho