Oferta hostil da Paramount pela Warner Bros desafia Netflix e agita investidores em Wall Street

Depois de a Netflix chegar a acordo com a Warner Bros. Discovery (WBD) no sentido de avançar para uma aquisição por 72 mil milhões de dólares, foi a vez de a Paramount Skydance se chegar à frente, elevando a fasquia até aos 108,4 mil milhões de dólares. Os mercados reagiram, de forma distinta entre as empresas.Na passada sexta-feira, os mercados ficaram a conhecer uma "bomba" no mundo do cinema e do streaming. A Warner Bros. (detentora da plataforma HBO Max) aceitou uma proposta de compra da Netflix. O negócio envolve os estúdios de cinema e streaming da WBD, mas exclui os canais de televisão, como são a CNN e o TNT Sports. Em causa estaria um valor a rondar 72 mil milhões de dólares (61,9 mil milhões de euros, ao câmbio naquela data).As duas empresas anunciaram o acordo num e-mail enviado aos clientes e a conclusão ficava dependente de aprovação pelo regulador nos EUA e por Donald Trump, presidente do país. Na sequência de uma guerra travada durante várias semanas entre Netflix, Paramount e Comcast, a primeira das três parecia vencedora... mas esta terça-feira, dia 9 de dezembro, trouxe novos desenvolvimentos, que provam que a Paramount está longe de se dar por derrotada.A empresa, que também é um gigante da indústria, apresentou um proposta hostil pela Warner Bros. Em causa está a intenção de avançar com 30 dólares por ação, o que significa que avalia a empresa em 108,4 mil milhões de dólares (93,1 mil milhões de euros).Wall Street reage com quedas na Paramount e na NetflixAs três empresas em causa têm capital aberto, sendo que negoceiam em Wall Street, Nova Iorque. Neste contexto, os mercados reagiram com desânimo relativamente à Netflix e, sobretudo, à Paramount. Por outro lado, a Warner Bros alcançou máximos de 2022.Desde o fecho da sessão de quinta-feira, 4 de dezembro, a Netflix desvalorizou perto de 7%, na medida em que as ações recuaram de 103,2 dólares até aos 95,97 dólares (perto das 19 horas desta terça-feira). Significa isto que a cotação de mercado da empresa atingiu mínimos de abril.No que diz respeito aos títulos de capital da Paramount, regista-se uma queda de 5,3% durante a sessão. Em simultâneo, a Warner Bros disparou 14,5% desde o encerramento de quinta-feira e 134% desde o início de setembro, em função das ofertas apresentadas.